فيديو.. محافظ الأقصر يفحص نفسه بمبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فى مبادرة 100 مليون صحة بمركز صحة الأسرة بشارع محمد فريد، وتلقى الفحص الطبى ضمن المبادرة، حيث تم قياس السكر والضغط وفيروس سى له، وتم قياس الطول والوزن وبلغ طوله 175 سم ووزن 72 كيلو، وظهرت نتيجة فحص سلبية "negative".

وقال محافظ الأقصر خلال مشاركته بالمبادرة لـ"اليوم السابع"، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك المبادرة العظيمة للإطمئنان على صحة الشعب المصرى فى مختلف المدن والقرى والنجوع، مناشداً جميع الأهالى بضرورة النزول والمشاركة فى المبادرة لفحص أنفسهم خلال الشهرين الذين تم تحديدهما لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتابع المحافظ خلال جولته، مع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أعمال تجهيز وخدمة المواطنين عبر 87 مقر للفحص ثابت ومتحرك ونسبة الإقبال الكبيرة بالأمس والتى تخطت 75% من المطلوب إستقباله بصورة تؤكد وعى المواطن الأقصرى وإقباله على الإطمئنان علس صحته، كما إلتقى بعدد من المواطنين داخل مستشفى الأقصر الدولى وطالبهم بضرورة جلب أسرهم وكافة جيرانهم لمختلف مقرات الفحص والإطمئنان على صحتهم.

ودخل المحافظ خلال فحص نفسه فى وصلة مزاح مع الطبيبة المشرفة على فحص المواطنين، وقال لها: بالراحة عليا أنا بخاف من الحقن"، ورد عليه وكيل الصحة "محدش بيحس بيها يافندم"، وناشد المحافظ جميع المسئولين عن فحص المواطنين بضرورة تقديم أفضل رعاية وخدمة للمواطنين.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.