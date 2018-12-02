فيديو.. حسن راتب وإلهام شاهين وأحمد بدير فى احتفال سفارة الإمارات بعيدها الـ47

قدمت قناة المحور تغطية خاصة للاحتفال بالعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذى يتزامن مع الاحتفال بمئوية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم الأحد 2 ديسمبر.

وذهبت كاميرا قناة المحور إلى السفارة الإماراتية بالقاهرة، وأجرت العديد من اللقاءات مع كبار الضيوف ومنهم السفير الإماراتى جمعة مبارك، والذى أكد أن الاحتفال بالعيد الوطنى يتزامن مع مئوية الشيخ زايد "حكيم العرب" وله الفضل فى تأسيس اتحاد الإمارات وبناء دولة الإمارت ونرى الان دولة متقدمة وحققت أرقاما قياسية فى مختلف المجالات، وأن الشيخ زايد أحب مصر وبادله الشعب المصرى الحب والتقدير.

وجاءت كلمة د. حسن راتب رئيس شبكة قنوات المحور، لتؤكد أن الشيخ زايد هو حكيم العرب وهو الذى يُجمع ولا يُفرق أو يُشتت واستطاع أن يُقيم مدرسة لنعرف كيف نهضت الإمارات وتبوءت مركزا رائعا بين الأمم فى العمران والنهضة والتنمية.

بينما اشار الاعلامى أحمد المسلمانى، بأن زايد أحب مصر وبادلته مصر وشعبها الحب ، وكان يعرف قدر ومكانة مصر، ومصر كانت تعرف أهميته ودور الوطنى على المستوى العربى.

وقدمت النجمة إلهام شاهين تحية شكر وتقدير إلى دولة الإمارات فى عيدها وإلى الشيخ زايد، قائلة: ليس أب للشعب الإماراتى فقط بل هو أب لكل العرب وحكيم العرب بالفعل، ولا ننسى مقولته الشهيرة "مصر هى قلب الوطن العربى ومن غير الممكن أن يعيش الوطن العربى بلا قلب".

وأكد النحم أحمد بدير، أن الشيخ زايد أحب بلده ووحدها وأحبه وطنه العربى وربى فى أبناء الإمارات الحب والتسامح لبلدهم ولوطنهم الكبير، والشعب المصرى يحب الشعب الإماراتى ، وأى تقدم للإمارت الآن ما هو إلا ثمرة مما قدم زايد سابقاً.

ويذكر أن قناة المحور وفى إطار الدور الهام للإعلام الجاد والذى يساهم فى دعم أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين المصرى والإماراتى، خصصت اليوم الأحد 2 ديسمبر للاحتفال بالعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يتزامن مع الاحتفال بمئوية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما تعرض قناة المحورعدد من الفترات المفتوحة عن دولة الامارات العربية، والعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، وتبدأ من الخامسة وحتى السابعة مساءً، فضلا عن لقاءات خاصة مع عدد من الاشقاء فى دولة الإمارات والمسئولين.

كما تُذيع قناة المحور فى العاشرة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل تغطية خاصة من صالون المحور الثقافى، حيث يحل السفير الإماراتى جمعة مبارك ضيف شرف الصالون فى حلقة خاصة واستثنائية، كما قام د. حسن راتب بتكريمه ومنحه قلادة سيناء تقديراً لمكانته السياسية، بالإضافة إلى عشقه لمصر وشعبها .