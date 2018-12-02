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فيديو.. أغنى 10 شخصيات فى العالم من أصحاب الثروات الضخمة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:45 م
فيديو.. أغنى 10 شخصيات فى العالم من أصحاب الثروات الضخمة جيف بيزوس
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اليوم السابع بلس
 
 
 
كل عام نجد بعض الإحصائيات التي تُمكننا من التعرف على أغنى الشخصيات حول العالم، وفي عام 2018 أصدرت بعض الجهات الرسمية  قائمة بأغنى 10 شخصيات في العالم .
 

ديفيد كوخ

نائب المدير التنفيذي لشركة كوخ إندسترز
ثروته الكلية تقدر بنحو 61.8 مليار دولار
 

تشارلز كوخ

المالك المشترِك والرئيس التنفيذي لشركة Koch Industries للصناعات
تقدر ثروته بنحو 61.8 مليار دولار
 

لاري إليسون

المؤسس المشترِك لشركة أوراكل
تقدر ثروته بنحو 61.1 مليار دولار
 

أمانسيو أورتيجا

مؤسس ورجل أعمال لمجموعة إنديتكس زارا للأزياء 
تقدر ثروته بنحو 70.5 مليار دولار
 

كارلوس سليم الحلو

صاحب مجموعة Grupo Carso 
تقدر ثروتة نحو 70.5 مليار دولار
 

مارك زوكربيرج

المالك المؤسس لشركة فيس بوك  
تقدر ثروته بنحو 74.6 مليار دولار
 

برنار أرنو

الرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون مويت هينيسي 
تقدر ثروته نحو 75.7 مليار دولار
 

وارن بافيت

المدير التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي 
ثروته تقدر نحو 91.3 مليار دولار
 

بيل جيتس

مؤسس شركة مايكروسوفت 
تقدر ثروته بنحو 92.2 مليار دولار
 

جيف بيزوس

مؤسس مؤسسة أمازون 
تقدر ثروته بنحو 130.5 مليار دولار
 

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جيف بيزوس

أغنى شخصيات

الثروات الضخمة

اليوم السابع بلس




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