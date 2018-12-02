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فيديوجراف.. قطريليكس يكشف مواصلة ارتفاع الدين المحلى فى قطر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:22 ص
فيديوجراف.. قطريليكس يكشف مواصلة ارتفاع الدين المحلى فى قطر تميم بن حمد
كتب إسلام جمال
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سلط تقرير نشره حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، ارتفاع الدين القطرى المحلى، وذلك بعد المقاطعة العربية لقطر.

وكشف فيديو جراف، عن البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزى، تشير إلى ارتفاع مطالبات البنوك على حكومة تميم نحو 15 مليار ريال لتبلغ 315 مليار ريال، نتيجة توجه النظام القطرى إلى أسواق الدين لسد عجز السيولة.

على الرغم من ادعاءات تميم بتجاوز تداعيات المقاطعة، فإن الدين المحلى قفز إلى 86.4 مليار دولار خلال شهر واحد، رغم طرح أكبر سندات دولية فى تاريخ قطر بقيمة 12 مليار دولار مطلع العام الجارى.

 

 


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