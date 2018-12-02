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الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:53 م
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"غرفة الطباعة" تعلن استقبال بنك مصر أعضاءها للاستفادة من مبادرة الـ5 %

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:00 م
"غرفة الطباعة" تعلن استقبال بنك مصر أعضاءها للاستفادة من مبادرة الـ5 % أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف
كتبت – منى ضياء
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أعلنت غرفة الطباغة والتغليف فى اتحاد الصناعات، أن بنك مصر يبدأ استقبال أعضاء الغرفة من الشركات لتطبيق مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد تنافسى 5 % لتشجيع الصناعة.

وقالت الغرفة فى نشرتها المسائية الموجهة لأعضاءها، إنها تلقت خطابا من بنك مصر فرع المقطم يحتوى على ترحيب البنك باستقبال الشركات تطبيقا لبرتوكول سابق وقعته الغرفة مع بنك مصر.

وكانت غرفة صناعة الطباعة والتغليف وقعت خلال شهر مايو الماضى برتوكول تعاون مع بنك مصر تهدف إلى التنسيق فيما بينهما لمنح تمويل قروض للمشروعات الصغيرة لأعضاء الغرفة من المطابع وشركات التغليف لتنمية أعمال تلك الصناعات الهامة.

ووقع البروتوكول وقتها أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وشريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر مفوضا من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال أحمد جابر وقتها،إن الاتفاق سيساهم فى النهوض بالقطاع وتطوير أعمال شركائها والتوسع ودعم المشروعات الصغيرة فى القطاع، موضحا أن الغرفة تقديم كافة التسهيلات لأعضائها لتيسير حصولهم على تلك التمويلات وذلك بإعداد خطابات الترشيح والتعريف بالمنشأة لدى البنك و التأكد من استيفاء الشركات لكافة المستندات والشروط المؤهلة للحصول على القرض.


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غرفة الطباعة والتغليف

اخبار الاقتصاد

بنك مصر

تمويل المشروعات الصغيرة




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