video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7 أطنان سكر ناقص الوزن قبل طرحها فى الأسواق بسوهاج

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:12 ص
ضبط 7 أطنان سكر ناقص الوزن قبل طرحها فى الأسواق بسوهاج سكر - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، بإشراف اللواء مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 قضية تموينية، منها ضبط سيارة نقل أ قيادة "عمر ف ص ع" 30 سنة ويقيم شارع الناظر دائرة قسم أول سوهاج، محملة بكمية من السكر التموينى ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعة، وتم ضبط "7" طن ، 880 كيلو جرام سكر تموينى.

كما تم ضبط "8" قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"4" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"3" قضايا عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبزو" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 أطنان و500 كيلو مواد مجهولة المصدر داخل مصنع جلاش غير مرخص بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

مباحث التموين

سكر ناقص الوزن

سكر مدعوم




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة