ضبط 7 أطنان سكر ناقص الوزن قبل طرحها فى الأسواق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، بإشراف اللواء مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 قضية تموينية، منها ضبط سيارة نقل أ قيادة "عمر ف ص ع" 30 سنة ويقيم شارع الناظر دائرة قسم أول سوهاج، محملة بكمية من السكر التموينى ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعة، وتم ضبط "7" طن ، 880 كيلو جرام سكر تموينى.

كما تم ضبط "8" قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"4" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"3" قضايا عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبزو" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.