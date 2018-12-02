ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية للحالة الأمنية بمنطقة جنوب سقارة، حيث رأوا بعض الأشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، وفور مشاهدتهم للقوة فروا هاربين، وبالفحص تم العثور على حفرة بأبعاد 1× 2متر وعمق 4 متر.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع متهم هارب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.