صيدلة سوهاج تطلق اليوم مبادرة "تطور" لإعداد الطلاب لسوق العمل

سوهاج - محمود مقبول

تقيم كلية الصيدلة بجامعة سوهاج والاتحاد المصرى لطلاب الكلية اليوم الأحد ، مبادرة "تطور" "Evolve"، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعى.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن تلك المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب فى العديد من المجالات التى يتطلبها سوق العمل الصيدلى فى الوقت الحالى وعلى رأسها الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية ورائد الاتحاد: إن فعاليات المبادرة تستمر على مدار أسبوعين، حيث تشمل أربعة مراحل، تبدأ بمحاضرات وورش عمل لشرح مجالات العمل عن طريق نخبة من المتخصصين، وشرح مجموعة الأمراض المتعلقة بهذه المجالات، وطرق علاجها من وجهة نظر مجالى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

وأضاف المنشاوى بأن المرحلة الثالثة تتضمن مسابقة تنافسية بين المشاركين لاختيار الفائزين، للاشتراك فى المرحلة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية، والمؤهلة للاشتراك فى المؤتمر العلمى السنوى للإتحاد العالمى لطلاب الصيدلة رقم 65 والمقام بدولة رواندا عام 2019.