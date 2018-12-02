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صور ..وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:05 م
صور ..وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة وزير الداخلية أثناء حضور مراسم تخريج دفعه الضباط المتخصصين
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شهد  محمود توفيق وزيرالداخلية، اليوم، الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة،الدفعة الأصلية للعام الدراسى 2017/2018، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

حضر مراسم التخرج عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث قام الخريجين بحلف اليمين أمام الوزير، وذلك تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

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وقد وجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمنى، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن، مشدداً على بذل كافة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالإنضباط والإلتزام، والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.

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دفعه الضباط المتخصصين

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