صور.. غادة والى: العام المقبل مصر تستضيف أهم معرض للحرف اليدوية فى العالم

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى افتتاح معرض لارتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بأيطاليا بوصفها ضيف شرف المعرض وكان فى استقبالها انطونيو انتيجلييا رئيس شركة ارتيجيانو ان فيرا المنظمة للمعرض والذى اعلن اختيار مصر دولة الشرف للمعرض العام القادم وخلال الافتتاح اكدت على دعم الدولة المصرية لمصنعى ومنتجى الحرف اليدوية والتقليدية وحرص وزارة التضامن الاجتماعى على بناء شراكات ومنها الشراكة مع بنك الاسكندرية لخلق فرص تسويقية فى الداخل والخارج لاصحاب الحرف اليدوية واعضاء جمعيات الاسر المنتجة

وعبرت والى عن سعادتها لما تحقق من مشاركة مصرية هذا العام حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمى المعرض تكون مصر بمقتضاها دولة شرف المعرض العام القادم 2019 وتم بالفعل تسلم درع دولة الشرف من السنغال التى اختيرت دولة الشرف للمعرض هذا العام 2018.

وقالت والى: "نجاحنا فى أن تكون مصر دولة الشرف فى العام القادم يعنى أننا سنتمكن من عرض المزيد من المنتجات المصرية ونحصل على دعم اكبر وفرص تسويقية اكبر ويعبر عن ثقة اكبر معرض للحرف واليدوية والصناعات التقليدية فى المنتج المصرى ويساهم فى فتح المزيد من الاسواق الاوربية أمام المنتجات اليدوية المصرية ونحن نملك كل المقومات للمنافسة فلدينا منتجات على مستوى على الجودة ولدينا أسعار تنافسية ستمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى كل الاسواق العالمية وهو ما يعنى فرص تصديرية مهمه لكل منتجى ومصنعى الحرف اليدوية وتحقيق مكسب مادى وترويج للمنتج المصرى ذو الطابع الثقافى".

وخلال الافتتاح تجولت غادة والى فى الجناح المصرى الذى أقامته وزارة التضامن الاجتماعى وضم حوالى 50 من العارضين يمثلون عدد من الجمعيات الاهلية ومنتجى الحرف اليدوية وتلقت والى اشادة العارضين بالجهد الذى بذلته وزارة التضامن لتذليل العقبات أمام مشاركتهم وفتج نوافذ جديدة وغير تقليدية تسويق منتجاتهم فى الأسواق الأوربية

وتميز الجناح المصرى بطابع فرعونى وتخلله شاشات تعرض أفلام عن أهم المشروعات التنوية وأغانى فلكلورية وأفلام للترويج السياحى وحرصت وزارة التضامن على توفير مترجمين للغة الإيطالية لتسهيل عمليات البيع وتحقيق أعلى عائد للعارضين.