صور .. بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

بإطلالته المبهجة وردائه المميز باللونين الأحمر والأبيض، توجه بابا نويل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حاملا هدايا عيد الميلاد قبل شهر من حلول العام الميلادى الجديد لأطفال المدارس، بحسب صورا أبرزتها وكالة "رويترز" .

وطاف شخص يدعى ريتشارد غامبوا فى شوارع كاراكاس مرتديا ملابس سانتا كلوز ليوزع الهدايا والمواد الغذائية والملابس على طلاب المدارس ومعه عدد من المتطوعين بهدف نشر البهجة وسط الطلاب .



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



الهدايا



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يستعرض الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس



بابا نويل يتجول فى فنزويلا حاملا الهدايا لأطفال المدارس