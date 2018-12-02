صور.. "اليوم السابع" يرصد أسواق الكريسماس فى مدينة مانشستر الإنجليزية

رسالة مانشستر – أحمد يعقوب

مع قدوم أعياد الكريسماس، واحتفالات أعياد الميلاد، تتزين الشوارع والميادين الرئيسية فى مدن وعواصم العالم المختلفة بالأضواء المبهرة وأشجار الكريسماس، وبالأسواق التى تبيع السلع والمنتجات والملابس بأسعار مخفضة، ويرصد "اليوم السابع"، بالصور من مدينة مانشستر الإنجليزية، أجواء الاستعدادات للكريسماس.

ويقام فى مدينة مانشستر الإنجليزية، ثانى أكبر المدن فى بريطانيا، والتى تقع فى وسط المملكة المتحدة، خلال الفترة من 9 نوفمبر إلى 22 ديسمبر 2018، أسواق الكريسماس، بأكثر من 300 محل، يبيع مختلف أنواع المأكولات والمشروبات من مختلف دول العالم، إلى جانب السلع والمنتجات، حيث يعد ميدان ألبرت، والذى يق فى منطقة وسط مدينة مانشستر، أكثر الأماكن التى تشهد إقبالًا من المواطنين على الشراء، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.



































































