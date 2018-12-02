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صور.. احتفالات شعبية خلال مراسم تنصيب أول رئيس يسارى للمكسيك

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:05 ص
صور.. احتفالات شعبية خلال مراسم تنصيب أول رئيس يسارى للمكسيك مراسم تنصيب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيسا للمكسيك
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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شهدت المكسيك احتفالات شعبية ورسمية، خلال تنصيب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كأول رئيس فى التاريخ الحديث للمكسيك، مهامه رسميا ، ما يسمح بالتكهن بتغيير عميق فى سياسة البلاد .

ووعد لوبيز أوبرادور الملقب ب"أملو"، وانتخب بصفته معاديا للنظام السياسى القائم، بالقيام "بتحول" تاريخى للمكسيك، وجاء حفل تنصيب الرئيس الجديد على رأس المكسيك سيكون مختلفا عن حفل تنصيب أسلافه، فبعد أن حلف اليمين يضع الوشاح الرئاسى أمام أعضاء البرلمان ومدعويه.

وقرر لوبيز أوبرادور التوجه إلى ساحة زوكالو فى وسط مكسيكو ليقوم ممثل للسكان الأصليين المكسيكيين بتنصيبه، قبل حفل موسيقى يشارك فيه عدد من الفنانين من أمريكا اللاتينية.

وكما ألقى خطابا ثانيا بالقرب من القصر الوطن، وينوى الرئيس الإقامة فى هذا المقر التاريخى المهمل منذ فترة طويلة والذى يضم رسوما جدارية للرسام الكبير دييجو ريبيرا.

الرئيس الجديد للمكسيك يتجه أثناء توجهه إلى القصر الوطني
الرئيس الجديد للمكسيك يتجه أثناء توجهه إلى القصر الوطني

 

الرئيس المكسيكى الجديد وسط المئات من أنصاره
الرئيس المكسيكى الجديد وسط المئات من أنصاره

 

الرئيس المكسيكى وسط المئات من أنصاره
الرئيس المكسيكى وسط المئات من أنصاره

 

الرئيس المكسيكى يحيى أنصاره
الرئيس المكسيكى يحيى أنصاره

 

المئات يتدفقون لحضور حفل التنصيب
المئات يتدفقون لحضور حفل التنصيب

 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتولى منصب الرئيس المكسيكى
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتولى منصب الرئيس المكسيكى

 

إيفانكا ترامب تشارك فى حفل التنصيب
إيفانكا ترامب تشارك فى حفل التنصيب

 

جانب من كلمة رئيس المكسيك الجديد
جانب من كلمة رئيس المكسيك الجديد

 

رئيس المكسيك الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يلوح من سيارته
رئيس المكسيك الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يلوح من سيارته

 

رئيس المكسيك الجديد يصافح أحد أنصاره
رئيس المكسيك الجديد يصافح أحد أنصاره

 

ضابط شرطة فيدرالي يصافح الرئيس الجديد للمكسيك
ضابط شرطة فيدرالي يصافح الرئيس الجديد للمكسيك

 

مؤيد لرئيس المكسيك الجديد يحمل لافتة أثناء انتظار وصوله
مؤيد لرئيس المكسيك الجديد يحمل لافتة أثناء انتظار وصوله

 


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