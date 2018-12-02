صور.. "أوقاف السويس" تنظم 23 لقاءً بمدارس والمساجد عن "رسول الإنسانية"

السويس – السيد فلاح

نظمت مديرية أوقاف السويس، ٢٣ لقاءً بمدارس ومساجد السويس، عن "محمد رسول الإنسانية" وذلك فى إطار حملة وزارة الأوقاف تحت عنوان "رسول الإنسانية - حبا لحبيبك .. شارك" للتعريف بالجوانب الإنسانية فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وأقيمت أمسية دينية بالمسجد الكبير "على بن أبى طالب التابع الإدارة أوقاف فيصل وحاضر فيها الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس والشيخ إيهاب فتحى بيوض مدير عام الدعوة والشيخ مصطفى حامد عبدالمقصود مدير إدارة المتابعة والشيخ خالد عبدالله أحمد مدير إدارة أوقاف فيصل والشيخ أحمد على سراج إمام وخطيب المسجد وجمع من أئمة وعلماء الأوقاف وبدأت الأمسية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود جمال محمد وفقرات عديدة فى رحاب رسول الله ليعيش الناس مع رسول الإنسانية وفى الختام الابتهالات الدينية امتدادًا لحملة رسول الإنسانية.

وقال الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس امتدادًا لحملة رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم تم عقد اثنى عشر أمسية أخرى بالعديد من المساجد على مستوى الإدارات الخمس شارك فيها ٣٦ إمامًا وخطيبًا، وذلك فى إطار حملة رسول الإنسانية.

وأوضح أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إنه فى سياق حملة رسول الإنسانية للأسبوع الرابع وبالتنسيق مع سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس تم عقد عدد عشرة لقاءات بالعديد من المدارس فى جميع أحياء المحافظة الخمس على مختلف المراحل الدراسية "الثانوي، والإعدادي، والابتدائي" وشارك فى هذه اللقاءات العديد من أئمة وعلماء أوقاف السويس مشاركة من أوقاف السويس فى تربية أولادنا على أخلاق رسول الله الذى قال ربنا فى حقه "وأنك لعلى خلق عظيم" ومعالجة للعديد من المشكلات التى تنشأ بين طلبة المدارس بمختلف مستوياتها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفكر وسطى سمح معتدل.

وتابع "مهران" أن وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، شدد على ضرورة تنشيط هذه اللقاءات بالمساجد والمدارس تعريفا بمنهج رسول الله ولنشر الفكر الوسطى السمح.



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنساني



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية



أوقاف السويس تنظم ٢٣ لقاءً بمدارس والمساجد عن رسول الإنسانية