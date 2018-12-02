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شاهد.. احتفالات الإمارات باليوم الوطنى الـ47 بمدينة زايد الرياضية فى أبوظبى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:53 م
شاهد.. احتفالات الإمارات باليوم الوطنى الـ47 بمدينة زايد الرياضية فى أبوظبى حكام الإمارات
كتب هيثم سلامة
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تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، الاحتفالات الرسمية باليوم الوطنى الـ47، بحضور الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والحكام وأولياء العهود فى مدينة زايد الرياضية بأبوظبى. 

 

ونشر المكتب الاعلامى لحكومة دبى صورا وفيديو من الاحتفال الرسمى لدولة الإمارات باليوم الوطنى الـ47 للدولة تحت شعار "هنا زايد.. هذه الإمارات"، فى مدينة زايد الرياضية بأبوظبى.

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وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثانى من ديسمبر كل عام، بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

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