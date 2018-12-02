سقوط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الإسماعيلية

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهم كلا من المتهم "حسين. إ .م 19 عاما" عاطل مقيم أبوحماد ــ شرقية، المتهم "عبد الرحمن. ر. ع 22 عاما" عامل مقيم تل البلد – دائرة مركز التل الكبير وبحوزتهما سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، (2) طلقة من ذات العيار، كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى (250 جرام )، مبلغ مالي (1175 جنيه)، (2) هاتف محمول والمتهم "أدهم .إ. م 16 عاما" عامل مقيم سرابيوم – دائرة مركز فايد، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن (200 جرام)، مبلغ مالي 200 جنيه، هاتف محمول .

كما تم ضبط كل من المتهم "حسن .ح. م 37 عاما" والمتهم " سمير. ا. م 29 عاما" عاملان مقيمان دائرة مركز القنطرة غرب، حال استقلالهما دراجة بخارية (توك توك) بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (1.500 كيلو جرام)، مبلغ مالي 100 جنيه، (2) هاتف محمول والمتهم "سعيد .ح. ا 54 عاما" عامل مقيم دائرة مركز فايد وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حولي (3 كيلو جرام)، مبلغ مالي 150 جنيها، هاتف محمول والمتهم "ياسر. م .م 46 عاما" عامل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام، مبلغ مالي 60 جنيها، هاتف محمول.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.