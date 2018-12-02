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سحر نصر: تنسيق كامل مع كافة الوزارات والمجموعة الاقتصادية تعمل كفريق عمل واحد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:36 م
سحر نصر: تنسيق كامل مع كافة الوزارات والمجموعة الاقتصادية تعمل كفريق عمل واحد سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا لها اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018م، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضح النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، أنه خلال لقاءات اللجنة مع الوفود الأجنبية يتحدثون معهم عن الاستثمار واتفاقيات التعاون الدولى، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الاعمال والاستثمار فى مصر، وهو ما اشادت به تقارير المؤسسات الدولية خلال الفترة الاخيرة.

وأكد النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، أن اللجنة تعمل خلال لقاءاتها وزياراتها الخارجية على الترويج لمناخ الاستثمار خارج مصر.

وذكرت  سحر نصر، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فى ظل وجود الكثير من اتفاقيات التعاون الدولى، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة دورها الرئيسى تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن كل وزارة مسؤولة عن الولاية على الأراضى التابعة لها وفق ما حدده قانون الاستثمار والذى اقره مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، على وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هناك تعاون مع وزارة الإسكان فى مشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم المدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤسسات الدولية، أشادت من خلال تقاريرها بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فمثلا التقرير الذى أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، وفى تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الالكترونى بمركز خدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل اجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدين فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر.

وذكرت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بإسوان.


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