سامح شكرى يؤكد لقيادات الخارجية أهمية مواصلة العمل لتنفيذ تكليفات القيادة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال اجتماع مع قيادات لوزارة، أهمية مواصلة الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى كافة الملفات ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية شاملة للسياسة الخارجية تراعى المصالح الوطنية المصرية فى الخارج.

وعقد وزير الخارجية اليوم الأحد، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومساعدى وزير الخارجية، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يجريها وزير الخارجية للوقوف على أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، والبعثات المصرية فى الخارج.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يعكس اهتمام الوزير شكرى بالمتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء وسير العمل والتنفيذ الدقيق للتكليفات المحددة لقطاعات وإدارات الوزارة والبعثات المصرية، فضلا عن أن الاجتماع يأتى فى أعقاب صدور قرار وزير الخارجية مؤخرا بتعيين عدد من مساعدى وزير الخارجية الجدد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى وجه بأهمية العمل على إيجاد سبل لتحسين وتطوير الأداء بُغية رفع الكفاءة فى شتى أنحاء العمل الدبلوماسى والقنصلى.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أنه مع اقتراب نهاية عام 2018 وبدء عام 2019، فإنه يتعين إجراء مراجعة شاملة لإنجازات الوزارة وما حققته خلال العام الحالى، وكيفية البناء عليه وتطويره خلال العام المقبل، بما يرقى لتطلعات الشعب المصرى.

وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا محل اهتمام الوزارة، بالإضافة إلى إجراء حوار حول سير العمل وسبل تطويره. وفى ختام الاجتماع أعرب الوزير شكرى عن أطيب تمنياته بالتوفيق لمساعدى الوزير الجدد فى القيام بمهامهم.