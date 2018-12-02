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رائحة كريهة تكشف عن وفاة مسن داخل شقته بالمنصورة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:18 م
رائحة كريهة تكشف عن وفاة مسن داخل شقته بالمنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة من المدعو محمد اسماعيل ع م 36 عاما ترزى ومقيم مدينة بورسعيد، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة والده الكائنة بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم. 

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص تبين وجود جثة والد المبلغ 71 سنة سائق على سرير غرفة نومه ولا توجد إصابات ظاهرة وتبين سلامة جميع الابواب والنوافذ،  قرر المبلغ بأن والده يقيم بمفرده وأنه يعانى من مرض السرطان ولم يتهم أحد بالتسبب فى الوفاة أو يشتبه فيها جنائيا.
 
 

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