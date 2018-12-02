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الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:11 م
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رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى نيوزيلندا فى زيارة رسمية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:06 م
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى نيوزيلندا فى زيارة رسمية الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى
سول )أ ش أ(
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وصل الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إلى أوكلاند- مدينة بنيوزيلندا، اليوم الأحد، فى زيارة رسمية تشمل عقد قمة مع رئيسة الوزراء جايندا أرديرن.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- فى نسختها باللغة الإنجليزية- أن نيوزيلندا تعد المحطة الأخيرة فى جولة مون التى تشمل ثلاث دول بدأت يوم الثلاثاء الماضى بزيارة غير رسمية لجمهورية التشيك، تلتها زيارة للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين السنوية.

ويلتقى رئيس كوريا الجنوبية بالحاكم العام باتسى ريدى قبل عقد قمة مع رئيسة الوزراء أرديرن.

 


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