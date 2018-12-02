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الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:49 م
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رئيس الصين ناعيا بوش: الشعب لن ينسى اسهاماته فى دعم العلاقات الثنائية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:40 م
رئيس الصين ناعيا بوش: الشعب لن ينسى اسهاماته فى دعم العلاقات الثنائية الرئيس الصيني شي جين بينج
أ ش أ
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أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج عن خالص التعازى فى وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج إتش. دبليو. بوش، وتعاطفه مع أفراد أسرته.

وبعث الرئيس الصينى رسالة تعزية إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.

وقال بينج، فى رسالته، إن بوش كان صديقا قديما للشعب الصينى الذى شهد وعزز النمو التاريخى للعلاقات الصينية - الأمريكية خلال السنوات الأربعين الماضية، وساهم فى العلاقات الودية بين شعبى البلدين، الأمر الذى لن ينساه الشعب الصينى.

وأكد بينج – الذى يزور الأرجنتين لحضور قمة العشرين التى انتهت أعمالها أمس - أنه منذ فترة طويلة وبجهود مشتركة من رئيسى البلدين وشعبيهما، تتقدم العلاقات الصينية - الأمريكية، وتحقق منافع لشعبى البلدين وشعوب أخرى فى العالم.

وأشار إلى أن الصين تولى أهمية كبيرة للعلاقات مع أمريكا، ومستعدة للعمل مع الرئيس ترامب لدعم تنمية العلاقات الثنائية فى المسار الصحيح.

 


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