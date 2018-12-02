خصم يوم لعمال أمن مستشفى ديرب نجم بالشرقية للتقصير فى العمل

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتفقد مبنى الكلى الصناعى للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى.

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ووجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة المترددة على المستشفى، كما تفقد العيادات الخارجية للوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية والرعاية المقدمة للمواطنين، وخلال الزيارة تم خصم يوم عمل كامل لأفراد شركة الأمن بالمستشفى لتقصيرهم فى فرض الأمن والحفاظ على النظام داخل المستشفى.

فى سياق متصل، بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية على البرنامج الموسع للتطعيمات والتى تستمر لمدة 5 أيام حتى الخميس الموافق 06/ 12/ 2018 بقاعة الاجتماعات بمستشفى حميات الزقازيق، والإدارات الصحية بمنيا القمح، والحسينية وكفر صقر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى، الدكتور محمد المراكبى مدير الرعاية الأساسية.

حيث يتم تدريب جميع العاملين بالأقسام الوقائية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية لرفع كفاءة العاملين على البرنامج الموسع للتطعيمات على مستوى جميع الوحدات والمكاتب الصحية بمحافظة الشرقية.