video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خصم يوم لعمال أمن مستشفى ديرب نجم بالشرقية للتقصير فى العمل

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:45 م
خصم يوم لعمال أمن مستشفى ديرب نجم بالشرقية للتقصير فى العمل جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتفقد مبنى الكلى الصناعى للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى.

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ووجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة المترددة على المستشفى، كما تفقد العيادات الخارجية للوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية والرعاية المقدمة للمواطنين، وخلال الزيارة تم خصم يوم عمل كامل لأفراد شركة الأمن بالمستشفى لتقصيرهم فى فرض الأمن والحفاظ على النظام داخل المستشفى.

فى سياق متصل، بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية على البرنامج الموسع للتطعيمات والتى تستمر لمدة 5 أيام حتى الخميس الموافق 06/ 12/ 2018 بقاعة الاجتماعات بمستشفى حميات الزقازيق، والإدارات الصحية بمنيا القمح، والحسينية وكفر صقر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى، الدكتور محمد المراكبى مدير الرعاية الأساسية.

حيث يتم تدريب جميع العاملين بالأقسام الوقائية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية لرفع كفاءة العاملين على البرنامج الموسع للتطعيمات على مستوى جميع الوحدات والمكاتب الصحية بمحافظة الشرقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة يفتتحان وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى ديرب نجم

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة