حى السويس يمثل المحافظة فى مسابقة أجمل حى على مستوي الجمهورية

السويس – السيد فلاح

عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس إجتماعًا اليوم بحضور المهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس والجهات المعنية لمناقشة مشاركة حي السويس كممثلاً للمحافظة في مسابقة أجمل حي علي مستوي الجمهورية.

وأكد السكرتير العام علي أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أعطي تعليماته لجميع القيادات التنفيذية بالتكاتف والتعاون مع حي السويس والتنسيق مع الشركات والمديريات والقطاعات والجمعيات الأهلية والشباب والرياضة والتجميل والنظافة والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لبذل جهود كبيرة وتذليل أي عقبات أمام الحي للظهور بالمظهر اللائق والمشاركة بقوة في المسابقة والفوز بها لرفع اسم السويس عاليا.

حضر اللقاء كلا من رمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس والمهندس نبيل فهمي، رئيس شركة النصر للبترول والمهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول ومديري وممثلي الطرق وجمعية تنمية المجتمع بحي السويس والصحة والبيئة والتجميل والنظافة ومحو الأمية والصرف الصحي والإنارة العامة والشباب والرياضة والحماية المدنية.