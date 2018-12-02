video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حى السويس يمثل المحافظة فى مسابقة أجمل حى على مستوي الجمهورية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:30 م
حى السويس يمثل المحافظة فى مسابقة أجمل حى على مستوي الجمهورية جانب من الاجتماع
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق

عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس إجتماعًا اليوم بحضور المهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس والجهات المعنية لمناقشة مشاركة حي السويس كممثلاً للمحافظة في مسابقة أجمل حي علي مستوي الجمهورية.

وأكد السكرتير العام علي أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أعطي تعليماته لجميع القيادات التنفيذية بالتكاتف والتعاون مع حي السويس والتنسيق مع الشركات والمديريات والقطاعات والجمعيات الأهلية والشباب والرياضة والتجميل والنظافة والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لبذل جهود كبيرة وتذليل أي عقبات أمام الحي للظهور بالمظهر اللائق والمشاركة بقوة في المسابقة والفوز بها لرفع اسم السويس عاليا.

حضر اللقاء كلا من رمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس والمهندس نبيل فهمي، رئيس شركة النصر للبترول والمهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول ومديري وممثلي الطرق وجمعية تنمية المجتمع بحي السويس والصحة والبيئة والتجميل والنظافة ومحو الأمية والصرف الصحي والإنارة العامة والشباب والرياضة والحماية المدنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد حسنى يطلب الرحيل عن منتخب السويس فى يناير

عبور 445 سفينة قناة السويس بحمولة 28.7 مليون طن فى 9 أيام

مميش: عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

السويس

اخبار السويس

اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة