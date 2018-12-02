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حالة الطقس اليوم الأحد 2-12-2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 2-12-2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا ، والرياح خفيفة إلى معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد  بالقاهرة العظمى 21  والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13 ، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09  ، وقنا العظمى 23 والصغرى 10 ، وأسوان العظمى  24  والصغرى 12 .
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
تهب رياح شرقية نشطة السرعة تدريجياً والتي من شأنها زيادة الاحساس بالبرودة. 
 
في حين، ترتفع درجات الحرارة "المُسجّلة" مع بقائها أقل من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.
ويرافق ذلك ظُهور بعض السحب العالية.
 
في خليج العقبة: -الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية. 
 
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام.
وتستمر الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والتي تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 

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