تنفيذ الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة نخل بوسط سيناء بنسبة 84 ‎%‎

شمال سيناء - محمد حسين

بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية فى مركز ومدينة نخل بشمال سيناء 84‎%‎.

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الخطة الاستثمارية المقررة لعموم المركز لهذا العام 2018 و2019، بإجمالى استثمارات 24 مليون و822 ألف، موزعة على قطاعات مختلفة لمشروعات الكهرباء مخصصات 7 ملايين و575 ألف جنيه، وقطاع الطرق 10 ملايين جنيه، والوحدات المحلية 5 ملايين و350 الف، وقطاع تحسين البيئة 2 مليون و500 ألف، وبلغت نسبة التنفيذ فى كل القطاعات 84 %.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، أن مجلس مدينة نخل بهذه النسبة يحقق إنجازا متقدما فى التنفيذ وهو ما يلمس اثره المواطن المقيم فى مناطق وسط سيناء من خدمات متعددة تقدمها الدولة.