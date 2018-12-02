video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة نخل بوسط سيناء بنسبة 84 ‎%‎

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:00 ص
تنفيذ الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة نخل بوسط سيناء بنسبة 84 ‎%‎ نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية فى مركز ومدينة نخل بشمال سيناء 84%.

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الخطة الاستثمارية المقررة لعموم المركز لهذا العام 2018 و2019، بإجمالى استثمارات 24 مليون و822 ألف، موزعة على قطاعات مختلفة لمشروعات الكهرباء مخصصات 7 ملايين و575 ألف جنيه، وقطاع الطرق 10 ملايين جنيه، والوحدات المحلية 5 ملايين و350 الف، وقطاع تحسين البيئة 2 مليون و500 ألف، وبلغت نسبة التنفيذ فى كل القطاعات 84 %.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، أن مجلس مدينة نخل بهذه النسبة يحقق إنجازا متقدما فى التنفيذ وهو ما يلمس اثره المواطن المقيم فى مناطق وسط سيناء من خدمات متعددة تقدمها الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس مدينة نخل بشمال سيناء يتفقد المستشفى المركزى

مدينه نخل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة