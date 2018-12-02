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تعليم دمياط تدشن حملة "لا للتنمر" بالتعاون مع "القومى للأمومة والطفولة"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:05 م
تعليم دمياط تدشن حملة "لا للتنمر" بالتعاون مع "القومى للأمومة والطفولة" جانب من الحملة
.دمياط معتز الشربينى
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دشنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط "حملة لا للتنمر"، حيث نفذت الحملة عدة ندوات توعية بإدارتى كفر سعد وعزبة البرج التعليميتين بعدد ٦ مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى على أن تستكمل فى باقى الإدارات.

وبدأت الحملة بمدرسة الثانوية العسكرية بدمياط بحضور ولاء مصطفى جعفر مسئول وحدة تكافؤ الفرص و محمد درويش منسق المجلس القومى للأمومة والطفولة و رشا ممدوح عضو وحدة حماية اللجنة العامة وإيمان عبد الخالق عضو وحدة حماية اللجنة العامة وأميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمحافظة دمياط وأعضاء لجان حماية الطفولة الفرعية بمجالس المدن.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف  السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للأمومة والطفولة ووحدات الحماية بالمحافظة.

 

 

 


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