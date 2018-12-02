video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم استيفاء الدين بإنقاص وزن البضاعة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:20 م
تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم استيفاء الدين بإنقاص وزن البضاعة دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق
 
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم استيفاء الدين بإنقاص وزن البضاعة من المدين دون علمه من قبل الدائن.
 
وأوضح فيه الدكتور محمد عبد السميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن إنقاص وزن البضاعة غير جائز شرعا ويعد خيانة، ولكن يجوز للدائن المطالبة بحقه واللجوء للقضاء، وليس من حق كل من تمكن من أخذ حقه بطريقة غير مشروعة أخذه، فالغاية لا تبرر الوسيلة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم قضاء الصلوات الفائتة

فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم ختان البنات

الافتاء

دار الافتاء

قضاء الدين




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة