تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم استيفاء الدين بإنقاص وزن البضاعة

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم استيفاء الدين بإنقاص وزن البضاعة من المدين دون علمه من قبل الدائن.

وأوضح فيه الدكتور محمد عبد السميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن إنقاص وزن البضاعة غير جائز شرعا ويعد خيانة، ولكن يجوز للدائن المطالبة بحقه واللجوء للقضاء، وليس من حق كل من تمكن من أخذ حقه بطريقة غير مشروعة أخذه، فالغاية لا تبرر الوسيلة.