تعرف على تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى إلى موريتانيا

كتب محمد عبد العظيم

وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك فى زيارة هى الأولى من نوعها لمسئول رفيع سعودى إلى موريتانيا منذ عدة عقود.

وكان فى استقبال ولى العهد السعودى فى مطار نواكشوط الدولى (أم التونسي)، الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسئولين، وأعضاء السلك الدبلوماسى فى موريتانيا، ومن المقرر أن يجرى ولى العهد السعودى مباحثات مع الرئيس الموريتانى قبل أن تتم توسعتها لتشمل وفدين من البلدين.

وسيعقد البلدان جلسة رسمية ستشهد التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الجديدة، من المنتظر أن تشمل مجالات عديدة من أبرزها الصحة، التعليم، البنية التحتية، المعادن والطاقة.

وسيقيم الرئيس الموريتانى مأدبة غداء على شرف ولى العهد السعودى فى مقر إقامته بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، بعدها سيصدر البيان الختامى للزيارة، وذلك حسبما ذكر موقع "صحراء ميديا" .