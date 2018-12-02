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ترامب يأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية أوائل العام المقبل

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:00 ص
ترامب يأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية أوائل العام المقبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إن من المرجح أن يلتقى مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يناير، أو فبراير وإنه تجرى دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة فى طريق عودته من الأرجنتين إنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد فى أوائل 2019، وأضاف" الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".

وقال إنه فى مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة، وذكرت رويترز فى أكتوبر، نقلا عن مسؤول كبير إن الجانبين يجريان محادثات بشأن ثانى اجتماع بين ترامب وكيم بعد الاجتماع الأول غير المسبوق الذى عقد بينهما فى سنغافورة فى يونيو.

 

 


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