تحرير 1217 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1217 مخالفة مرورية متنوعة و شملت352 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و121مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات و109 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو34 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 23 رخصة لمخالفة البيئة و 99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 21رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و17 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 30 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 44 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و43 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و37 مخالفة إزالة فاميه وتحرير31 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير31 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.