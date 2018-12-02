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بوتين: السفن الأوكرانية كان لديها مهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:22 ص
بوتين: السفن الأوكرانية كان لديها مهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا بوتين
بيونس آيرس(أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأحد "إن السفن الأوكرانية المحتجزة فى البحر الأسود كانت تسير بمهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وهذا ما تؤكده شهادة البحارة ومثبت لدينا بالسجلات".

وأضاف- خلال مؤتمر صحفى عقب قمة العشرين ردًا على سؤال حول تمكنه من إقناع زعماء "العشرين" بأن حادث البحر الأسود تم بناء على الاستفزازات الأوكرانية حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- " أن رد الفعل كان هادئًا.. ولا أعرف ما إذا كان تم إقناعهم أم لا.. يجب أن يوجه هذا السؤال لهم".

وكان البرلمان الأوكرانى قد وافق يوم الثلاثاء الماضى على فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يومًا؛ ردًا على احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما اعتبرته أوكرانيا عملًا عدوانيًا، إلا أن موسكو تقول أن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانونى.

 


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