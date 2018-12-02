بلتون تتوقع تأثيرا محدودا من رفع سعر الدولار الجمركى على التضخم العام

كتب هانى الحوتى

توقع بنك الاستثمار بلتون، تأثير محدود من رفع سعر الدولار الجمركى على التضخم العام، والذى سيكون ناتجاً فى الأساس من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكى، كما توقع زيادة 0.3-0.5% لقراءة التضخم العام الشهرى فى ديسمبر والمتوقع عند 0.5%، مما سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% فى ديسمبر 2018، أى سيكون متوسط التضخم عند 18% فى الربع الرابع لعام 2018- مما يرتفع عن مستهدف المركزى عند 16%، لذلك سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة فى 2018.

أقرت وزارة المالية سياسة جديدة لسعر الدولار الجمركى بدءً من ديسمبر 2018، بموجبها سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية عند 16 جنيه، بينما يتم تحديد سعره للسلع غير الأساسية عند سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى خلال الشهر الماضى، وتم تحديده عند 17.87 جنيه فى ديسمبر.

تتضمن هذه السلع غير الأساسية منتجات التبغ والكحول وطعام الحيوانات والأسماك المستوردة ومستحضرات التجميل والسيارات والمركبات ثنائية وثلاثية العجلات وغيرها من السلع المصنفة على أنها سلع ترفيهية بالإضافة إلى السلع التى لديها بديل محلى.

وأضاف بلتون، أن قرار الدولار الجمركى يساهم فى زيادة الإيرادات الضريبية، فى ظل عدم وجود أى إجراءات ضريبية جديدة، وتوقع ألا تكون الزيادة الناجمة عن هذا القرار كبيرة حيث تمثل الرسوم الجمركية 6% فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة 770 عند مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019، أى بنمو 21% على أساس سنوى مقارنة بارتفاعها بنسبة 38% فى العام المالى 2017/2018، والذى نتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% فى يوليو 2017 والزيادة السنوية لضريبة مبيعات السجائر، وتشير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019، مما يدعم نمو الإيرادات بنسبة 35.3% على أساس سنوى.