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انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية لمدة 6 ساعات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:36 م
انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية لمدة 6 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية التابعة للمحافظة لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين، حتى الرابعة فجر اليوم التالى، بسبب أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.
 
وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أنه يجب على المستشفيات وأصحاب المحال التجارية وغيرها، تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتأُرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى خط أرضى.
 
 
 
 

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انقطاع المياه

شركه مياه القليوبيه

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القناطر الخيريه




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