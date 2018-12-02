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اليوم.. محاكمة 3 أشخاص بتهمة سرقة سلاح أمين شرطة بالجيزة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. محاكمة 3 أشخاص بتهمة سرقة سلاح أمين شرطة بالجيزة محكمة،ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تستكمل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم، محاكمة سباك وحداد وميكانيكى بتهمة سرقة سلاح أمين شرطة بالجيزة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وسكرتارية صلاح مصطفى.

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، فى وقت سابق، كلا من محمد ر 26 عاما يعمل سباك، ومصطفى س 20 عاما يعمل حداد، وماهر م يعمل ميكانيكى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم فى القضية رقم 1468 لسنة 2014، بأنهم سرقوا السلاح النارى والذخيرة والنقود المملوكين لوزارة الداخلية وللمجنى عليه عثمان السيد أمين شرطة بإدارة الحراسات الخاصة، عن طريق الإكراه، وذلك حال ترجله سيرا على الأقدام بالطريق العام، استوقفه المتهمين مشهرين فى وجهه أسلحة بيضاء "مطواه قرن غزال"، مهددين إياه بها فبثوا فى نفسه الرعب وشلوا مقاومته وحركته، واستولوا على المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة، ونفاذا لأمر النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة.

 


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