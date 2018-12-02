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اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى شباب العالم

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:33 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى شباب العالم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى شباب العالم بحضور عدد من الوزراء.

 

وكان رئيس الوزراء، قد أوضح فى اجتماع سابق أن رئيس الجمهورية كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بوضع آليات تنفيذية لتدريب الشباب الإفريقى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الإفريقى على القيادة، مشيرا إلى أن الأكاديمية الوطنية للشباب تعد إحدى آليات استعادة قوة مصر الناعمة فى إفريقيا، وأنه من المقرر تنظيم عدد من الفعاليات بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى العام المقبل، وكذلك العمل على تنظيم دورات تدريبية متعددة للقيادات والشباب فى الدول الإفريقية.

 

وفى هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزارتى الخارجية والتخطيط والأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق فيما بينها لوضع تصور كامل بالبرامج التدريبية المقترحة .


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