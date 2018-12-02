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الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:17 ص
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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عاطل حول مسكنه لمصنع لإنتاج الأستروكس بالوراق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:00 ص
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عاطل حول مسكنه لمصنع لإنتاج الأستروكس بالوراق استروكس،ارشيفية
كتب سليم على
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طالب نيابة الوراق، بسرعة التحريات حول عاطل، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لتصنيع وتعبئة مخدر الاستروكس بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية، ورد معلومات لقسم شرطة الوراق، تفيد تورط "فتحى.أ" 27 سنة عاطل، فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 6 أكياس من مخدر الاستروكس، بلغ وزنها كيلو ونصف، و6 زجاجات تحتوى على مادة الأسيتون، وكيس يحتوى على مادة الكيتامين الخام لتصنيع الاستروكس يبلغ وزنه 250 جراما، ومبلغ 925 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، لتصنيع مخدر الاستروكس وبيعه لعملائه.


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