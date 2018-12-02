النيابة الإدارية بالشرقية توقف مفتش رقابة تموينية عن العمل لمدة 4 شهور

الشرقية- فتحية الديب

قررت النيابة الإدارية بالشرقية، وقف مفتش بالرقابة التموينية بالشرقية، عن العمل لمدة 4 شهور مع صرف نصف راتبه، لقيامه بتحرير محضر بالمخالفة للقانون لمواطنة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 625 لسنة 2017، عن شكوى "إيمان ال م" المقيمة قرية شوبط بسطة ضد المختصين بالرقابة التموينية بالشرقية، لقيامهم بعمل محضر لها بتجميع سلع تموينية علي خلاف الحقيقة.

وكشفت التحقيقات التى قام بها المستشار كريم عبد البديع، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة صحة أقوال الشاكية، وانتهت التحقيقات بإحالة "ع م و" مفتش رقابة تموينية، إلي المحاكمة التأديبية، التي قضت بوقفه علي العمل لمدة 5 شهور مع صرف نصف راتبه.