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النقض تقبل طعون المتهمين بقضية خلية الظواهرى وتعيد محاكمتهم

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:47 م
النقض تقبل طعون المتهمين بقضية خلية الظواهرى وتعيد محاكمتهم محمد الظواهرى
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الظواهرى، لاتهامهم بإهانة القضاء، شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة وبعدم جواز الطعن المقدم من 5 متهمين.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت حكما بحبس 53 متهماً فى القضية على رأسهم الدكتور محمد الظواهرى، سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة شاركت في أعمال القتال الدائرة في سوريا وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.

 


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