القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، والتى تطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

اختصمت الدعوى رقم 4323 لسنة 73 قضائية وزير الشباب والرياضة.

كانت قررت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم السبت، رئيس نادى الزمالك، لمدة عامين، نتيجة تجاوزاته الأخيرة، تجاه أعضاء اللجنة، ومخالفته للوائح والقوانين.