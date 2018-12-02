القبض على مرتكبى واقعة قتل راعى أغنام فى أسيوط

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى كشف غموض واقعة مقتل راعى أغنام، بدائرة مركز شرطة أبنوب، وضبط ثلاثة أشخاص لإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، مفادها قيام مجهولين بقتل خير ق.خ، 45 سنة، راعى أغنام، ومقيم عرب مطيرالفتح بدائرة المركز، وسرقة متعلقاته والتخلص من جثته بإلقائها بأحد المصارف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث توصلت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من إسلام ن.أ، 19 سنه، طالب ،أحمد ع.أ، 17 سنة، عاطل، عبدالله ع.م ، 22 سنة، عاطل، مقيمين عرب العوامر بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا قيامهم بإستدراج المجنى عليه بقصد سرقته وتعدوا عليه بالضرب فأودوا بحياته وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره 3000 جنيه، ثم ألقوا جثته بأحد المصارف بذات الناحية ، وبإرشادهم تم العثور على جثة المجنى عليه وبه إصابة بجرح قطعى بالرأس، كما أرشدوا عن مبلغ 1170 جنيه من متحصلات السرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.