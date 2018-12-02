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العراق : اعتقال 6 من عناصر "داعش " خلال عمليات أمنية بالموصل

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:45 م
العراق : اعتقال 6 من عناصر "داعش " خلال عمليات أمنية بالموصل القوات العراقية
أ ش أ
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اعلن مركز الإعلام "الأمني " العراقي ، اليوم الأحد اعتقال خمسة من عناصر "داعش " بمدينة الموصل .

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ، اللواء سعد معن، في بيان بثته وكالة أنباء الإعلام العراقي ، بأن مركز شرطة "الرشيدية " التابع لمديرية شرطة "أبي تمام " في شرطة "نينوي " وبناء على معلومات دقيقة ، وتعاون أحد المواطنين، تمكن من إلقاء القبض على إرهابي ينتمي إلى "داعش" ، حيث اعترف على أربعة متهمين في مجموعته، وأنه وفق اعترافه ، تم القبض عليهم وهم من عناصر "داعش " الذين كانوا يعملون فيما يسمى ب"الأمنية والحسبة " خلال فترة سيطرة " داعش " على مدينة الموصل، مشيرا إلى أن أحدهم اعترف بأنه كان مدونا ضمن "الانتحاريين".

وفى محافظة الأنبار ، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال أحد الإرهابيين الذين يقومون بعمليات "التفخيخ " في منطقة "البو طيبان " بالرمادي ، وضبط بحوزة المتهم ثلاثة كيلوجرامات من مادة " تي إن تي " شديدة الانفجار ، واكتشاف سبعة مخازن "كلاشينكوف".

 


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العراق

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