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الصحة: فحص أكثر من 250 ألف مواطن بأول أيام المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:38 م
الصحة: فحص أكثر من 250 ألف مواطن بأول أيام المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص أكثر من ربع مليون مواطن في أول أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية،  تحت شعار "100 مليون صحة".
 
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين حتى الآن تجاوز 12 مليون مواطناً، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.
 
وأوضحت "زايد"، أن هناك قرابة 259 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" أمس السبت، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 84 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ37 ألف و451 مواطناً، ثم سوهاج بـ37 ألف و331 مواطناً، ثم بني سويف بـ27 ألف و575 مواطن.
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 96% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ90%، مؤكدة على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.
 
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم مد فترة تنفيذ المبادرة بمرحلتها الأولى في 9 محافظات لمدة شهر آخر، مشيرة إلى أن نقاط المسح ستواصل فحص المواطنين حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.
 
وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بالمشاركة  بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.
 
يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطناً، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة،  و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية.
 
 

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وزيرة الصحة

فيروس سى




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