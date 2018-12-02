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الشرقية للدخان توضح حقيقة ارتفاع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر الدولار الجمركى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:33 م
الشرقية للدخان توضح حقيقة ارتفاع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر الدولار الجمركى هانى امان العضو المنتدب للشركة الشرقية
كتب عبد الحليم سالم
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اجتمع هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مع قيادات الشركة، اليوم الأحد، بشأن بحث آثار تعديل سعر الدولار الجمركي بالنسبة للتبغ ومنتجاته .

وذكر بيان الشركة، "أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة المالية اليوم حول الدولار الجمركى، وبناء على الجهود والاتصالات التي قامت بها الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، نوضح أن القرار يسري فقط على المنتجات تامة الصنع" .

وأضافت الشركة فى بيانها: " بالتالى، ونظرا لأن الشركة تصنع منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية بمصانعها، فإن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى لا ينطبق على منتجاتنا، وعليه فلا تأثير له على أسعار منتجات الشركة".

كانت وزارة المالية، قد قالت في بيانها الصادر اليوم الأحد بتاريخ 2/12/2018 أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها للدولار، ومنها التبغ الذى تستخدمه الشركة الشرقية، وعليه فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق .

 

 

 


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