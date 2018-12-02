السفارة الروسية فى واشنطن تنكس أعلامها حدادا على رحيل "بوش الأب"

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نكست السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، العلم المرفوع فوق مقرها بواشنطن، حدادا على رحيل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم - أن جورج بوش الأب كان سياسيا بارزا، وكرّس حياته كلها لخدمة بلاده كجندي خلال الحرب العالمية الثانية، وكمسئول على مستوى عال في وقت السلم.

وتوفي الرئيس الأمريكي الـ41 جورج بوش الأب - الذي تولى زمام السلطة في الولايات المتحدة من 1989 إلى 1993 - أمس السبت، عن عمر ناهز 95 عاما.