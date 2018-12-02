video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية توزع 5000 عبوة حلوى المولد على المرضى وذويهم من نزلاء المستشفيات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:02 م
الداخلية توزع 5000 عبوة حلوى المولد على المرضى وذويهم من نزلاء المستشفيات قوافل مبادرة "كلنا واحد"- أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

قام قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية، بإعداد 5000 عبوة حلوى للمشاركة فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتوزيعها بإسم الوزارة من خلال جمعية "أمان الخير"، على المرضى وذويهم من نزلاء الأقسام المجانية ببعض المستشفيات الحكومية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين جهاز الشرطة وكافة فئات المجتمع، وذلك فى إطار الدور الإنسانى الذى تقوم به الوزارة.

ولاقت تلك المبادرة تفاعلاً كبيرًا من نزلاء المستشفيات وكان لها أطيب الأثر فى نفوسهم، وفى ذلك الإطار تقدمت إدارات مستشفيات 57357- الأطفال الجامعى التخصصى "أبوالريش اليابانى"- جامعة القاهرة- جامعة الأزهر- المعهد القومى للأورام- مؤسسة مجدى يعقوب- شفاء الأورمان بالأقصر بخطابات الشكر والتقدير، التى ثمنت فيها جهود وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار إضطلاع كافة قطاعات وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد"، على كافة المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مرتكبى واقعة قتل راعى أغنام فى أسيوط

الإفراج بالعفو عن 237 سجينا بينهم أقدم محبوس قضى 45عاما فى سجن المنيا

صور ..وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

وزاره الداخليه

قطاع المؤسسات

حلوي المولد

المولد النبوي الشريف

نزلاء المستشفيات الحكوميه

مستشفي ابو الريش

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة