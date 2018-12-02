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الحبس سنة لـ 6 من جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:04 ص
الحبس سنة لـ 6 من جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالحبس لمدة سنة، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامى، وكيل النيابة، وسكرتارية احمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 444 جنايات منيا القمح لسنة 2015، جنايات مركز شرطة منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم "وليد عز الرجال عبد الخالق" بالتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بدائرة المركز وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية التى أصدرت حكمها المتقدم.


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