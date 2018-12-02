الجيش الأمريكى يطلق غارة تقتل 9 من حركة الشباب بالصومال

رويترز

قال الجيش الأمريكى إنه قتل 9 مسلحين فى غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية فى بلدة ليبيدى ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت يوم الجمعة. وقالت أفريكوم فى بيان فى وقت متأخر أمس السبت "نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التى أسفرت عن مقتل 9 متشددين" وأشار البيان إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية فى الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتى تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.