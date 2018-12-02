الجمعية العامة لشركات للقابضة للتأمين: استراتيجية جديدة لتنشيط المجموعة

كتب عبد الحليم سالم

انعقدت يوم الأحد الموافق 2/ 12 /2018 الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وضع استراتيجية متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:

تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين؛ وتنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالاضافة إلى النهوض بخدمات ادارة العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة في هذا المجال.

تنمية الموارد البشرية باعتبار العنصر البشري المتمثل في العاملين هو حجر الأساس بالشركات وعماد مشروع واستراتيجية التطوير. الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية وخلق صف ثاني مؤهل لقيادة الشركات مستقبلاً.

تطوير الهيكل المؤسسي للشركة القابضة وشركاتها التابعة ليتواكب مع أفضل الممارسات best practices في الصلاحيات والقنوات المؤسسية والحوكمة، بما يدعم مجموعة القابضة كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر.

التحسين المستمر لمنهجية وأساليب ادارة الاستثمارات المالية الضخمة للمجموعة بما ينمّي قيمة هذه الاستثمارات ويعظّم العوائد المحققة منها.

التحول الكامل للاعتماد على التكنولوچيا في ادارة كافة الأعمال والأنشطة داخل الشركات، مع ادخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوي المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين أن الشركة حققت جملة أقساط فى 30/6/2018 بمبلغ 8557.1 مليون جنيه مقابل 7066.5 مليون جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 1490.6 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 21.1% وقد بلغت نسبة تحقيق المستهدف للفترة 109.7% من المستهدف البالغ قدره 7798.2 مليون جنيه.

وأضاف عطا الله أن إجمالى إستثمارات الشركة بلغ 32793.00 مليون جنيه فى 30/6/2018 مقابل 29410.6 مليون جنيه فى 30/6/2017 .

كما بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال فترة المركز المالى مبلغ 4524.4 مليون جنيه مقابل 3040.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره 48.8% وقد بلغت نسبة تحقيق المستهدف للفترة 114.8% من المستهدف البالغ قدره للفترة 3941.2 مليون جنيه.

وبلغت جملة حقوق حملة الوثائق للشركة 12.243 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 11.376 مليار جنيه فى 30/6/2017 وبمعدل نمو بلغ 7.6%.

وارتفعت صافى أرباح العام المنتهى فى 30/6/2018 لتبلغ 1903.8 مليون جنيه مقابل 1601.4 مليون جنيه فى 30/6/2017، كما بلغت حقوق المساهمين فى 30/6/2018 مبلغ 18906.5 مليون جنيه مقابل 15805.2 مليون جنيه فى 30/6/2017 .

من ناحية أخرى أكد أحمد عبد السلام رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة أن الشركة حققت إجمالى أقساط فى 30/6/2018 بلغ 4012.7 مليون جنيه مقابل 3327.4 مليون جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 685.3 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 20.6%، وقد بلغت نسبة تحقيق المستهدف للفترة 103.5% من المستهدف البالغ قدره 3875.3 مليون جنيه .

وأوضح أحمد عبد السلام أن إجمالى إستثمارات الشركة قد بلغ فى 30/6/2018 مبلغ 29589.7 مليون جنيه مقابل 25730.4 مليون جنيه فى 30/6/2017.

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق حيث بلغت فى 30/6/2018 مبلغ 20.704 مليار جنيه مقابل مبلغ 19.310 مليار جنيه فى 30/6/2017 بمعدل نمو قدره 7.2%

وارتفع صافى أرباح العام لتبلغ 1173.1 مليون جنيه فى 30/6/2018 مقابل 816.2 مليون جنيه فى 30/6/2017 .

وأكدت فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة نحجت فى تحقيق إيرادات نشاط فى 30/6/2018 بمبلغ 367 مليون جنيه .

وأوضحت أن الشركة حققت صافى أرباح فى 30/6/2018 بلغ 127.4 مليون جنيه. فى حين بلغ إجمالى إستثمارات الشركة ( عقارية ومالية ) فى 30/6/2018 مبلغ 827 مليون جنيه مقابل 771.5 مليون جنيه فى 30/6/2017 ، كما بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1.116.3 مليون جنيه فى 30/6/2018 مقابل مبلغ 988.9 مليون جنيه فى 30/6/ 2017.

واختتم باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين بالتأكيد أن خطط تطوير الشركات سيكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبالتعاون مع أفضل الخبرات المؤسسية من الشركات العاملة بالسوق ومقدمي الخدمة، مذكّراً الجميع أن وجود اسم "مصر" بهذا الكيان الضخم يحتّم على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد للارتقاء بهذا الاسم الغالي على القلوب.