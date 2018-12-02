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التعليم تحتفل باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:44 م
التعليم تحتفل باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد صابر ، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الوزارة احتفلت بالتعاون مع معهد التعليم الدولى باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال بجميع المحافظات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم تنفيذ التدريباب الخاصة لما يزيد عن خمسة وثلاثين ألف من مدربى ومعلمى وموجهى رياض الأطفال على برنامج التعليم الجديد (2.0) ، ومتابعة أدائهم أثناء العمل من خلال فرق العمل والدعم الفنى التى تم تشكيلها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
حضر الحفل الدكتور محمد عمر،  نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور حسن فارس ، رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشروع،  والدكتور أكرم حسن ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج، وهالة الصيرفي ، ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 
أعرب الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، عن سعادته بالمشاركة فى الحفل، موجهًا الشكر لكل الجهات الداعمة للمشروع ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد التعليم الدولى؛ لإيمانهم بالمشروع القومى لمصر، كما وجه الشكر للجنة التنفيذية العليا للمشروع، موضحًا أن أسباب النجاح ترجع إلى التعاون الوثيق بين المشتركين، ومشيرًا إلى أنه يتطلع للعمل معهم فى المرحلة القادمة من المشروع ، مشيدا  بنجاح المرحلة الأولى والحماس الذى أظهره المشاركون، لافتًا إلى أن الجولات والزيارات بالمدارس أكدت الفائدة التى عادت سواء على المعلمين والطلاب فى نفس الوقت.
 
تم خلال اللقاء مناقشة أهم الإنجازات والنقاط المضيئة التى تمت خلال تدريبات رياض الأطفال بالمحافظات المختلفة، وكذلك مناقشة أهم التحديات التى واجهها المشروع وطرق التغلب عليها، وعلى الجانب الأخر تم عرض الدروس المستفادة من التطبيقات التى تمت على جميع المستويات التى شملت بناء الكوادر التدريبية بالمحافظات وتدريب موجهى رياض الأطفال وكذا تدريب معلمات رياض الأطفال المستوى الأول والمستوى الثانى بالإضافة إلى مرحلة المتابعة والزيارات الصفية.
 
وأشاد الحضور بالمجهود الذى بذله ويبذله فريق العمل المتمثل في اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى المعتمد تشكيلها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور حسن فارس وفريق التنفيذ ومنسقي التعلم في الصفوف الأولى في مختلف المحافظات،  بداية من التخطيط الجيد انتقالاً إلى فريق الدعم الفنى،  وخبراء التدريب بالمشروع ومدى تفاعل معلمات رياض الأطفال مع فاعليات التدريب والذى انعكس بشكل مباشر على أدائهن بقاعات رياض الأطفال والذى اتضح من خلال الزيارات الصفية التى تمت بجميع المحافظات المستهدفة والتى تم تنفيذها بطريقة علمية باستخدام أداة مقننة لتقييم الأداء والذى ساعد بدوره على تحديد نقاط القوة فى أداء المعلمات وكذلك التحديات التى تواجهها المعلمات أثناء تنفيذ وتدريس المناهج الجديدة ، وفى  نهاية الحفل قام الدكتور محمد عمر ، بتكريم وتوزيع الدروع على فرق العمل والدعم الفني والسادة منسقى الصفوف الأولى بالمحافظات والقيادات القائمة على العمل بالوزارة ومركز تطوير المناهج.
 
 
 
 

 

 


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