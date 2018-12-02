التحريات:المتهمون بسرقة سوبر ماركت بحلوان استولوا على أرشيف كاميرات المراقبة

كتب على عبد الرحمن

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، فى واقعة سرقة مبلغ 61 الف جنيه، من داخل سوبر ماركت شهير بدائرة القسم ، أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم ، مأمور قسم شرطة حلوان من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم ، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالى 61 الف جنيه ، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ بحفظ تسجيلات جميع كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم ، كما تبين سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين .