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التحريات:المتهمون بسرقة سوبر ماركت بحلوان استولوا على أرشيف كاميرات المراقبة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:17 م
التحريات:المتهمون بسرقة سوبر ماركت بحلوان استولوا على أرشيف كاميرات المراقبة سوبر ماركت - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، فى واقعة سرقة مبلغ 61 الف جنيه، من داخل سوبر ماركت شهير بدائرة القسم ، أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم  ، مأمور قسم شرطة حلوان من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم ، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالى 61 الف جنيه ، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ بحفظ تسجيلات جميع كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم ، كما  تبين سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين .


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